Detenido un hombre de 40 años por varios robos en trasteros de una comunidad de vecinos de Burriana

La Guardia Civil de Burriana ha detenido a un hombre de 40 años al que se le atribuyen varios robos con fuerza en trasteros de una comunidad de vecinos de la localidad.

La investigación comenzó después de que varios residentes presentaran denuncias entre los días 15 y 21 de agosto. Los vecinos alertaron de que las puertas de varios trasteros habían sido forzadas y de que se habían sustraído diferentes objetos.

Entre los efectos robados se encontraba una bicicleta valorada en 1.400 euros.

Tras conocer los hechos, los agentes iniciaron una investigación para identificar al responsable. Las gestiones realizadas permitieron localizar al presunto autor y determinar su posible implicación en los robos.

Finalmente, el hombre fue identificado, localizado y detenido en Burriana.

El detenido, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de Vila-real.