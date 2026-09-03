Detenido un hombre de 31 años por tres robos con fuerza en establecimientos de Benicarló

La Guardia Civil de Castellón ha detenido a un hombre de 31 años como presunto autor de un delito continuado de robo con fuerza en varios establecimientos de Benicarló.

La investigación se inició después de que se interpusieran tres denuncias por robos con fuerza cometidos durante el mes de agosto en diferentes establecimientos de la localidad. En los hechos fueron sustraídos dinero en efectivo y diversos dispositivos electrónicos.

El primero de los robos tuvo lugar el 6 de agosto. Según la investigación, el presunto autor accedió al interior de una cafetería tras forzar la cerradura y se llevó dos terminales TPV y la caja registradora, que contenía 585 euros en efectivo.

El segundo robo se produjo el 14 de agosto en otro establecimiento de similares características. En este caso, fueron sustraídos un teléfono móvil y 500 euros en efectivo.

El último de los hechos investigados ocurrió el 17 de agosto. El propietario de una cafetería denunció la sustracción de 150 euros en efectivo que se encontraban en una caja fuerte del local.

Identificado y detenido

Los agentes iniciaron las pesquisas a raíz de las denuncias y, mediante las diferentes gestiones realizadas, lograron detectar el modus operandi empleado por el presunto responsable.

Finalmente, la Guardia Civil pudo identificar, localizar y detener al supuesto autor de los hechos, que ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.