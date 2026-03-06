Detenido en Benicàssim tras intentar hurtar a una mujer en un cajero automático

Un guardia civil que se encontraba de servicio, ha frenado en Benicasim un delito de hurto a una mujer mientras realizaba una operación en un cajero automático.

Los hechos ocurrieron el pasado 2 de marzo, cuando un guardia civil observó a un individuo merodeando por la zona con actitud vigilante. El sospechoso, vestido con ropa oscura, se colocó una mascarilla instantes antes de dirigirse a un cajero donde una mujer estaba realizando una operación bancaria, donde aproximado en exceso a la usuaria comenzó a interactuar con ella mientras manipulaba el terminal.

Ante la posible situación de riesgo, se identificó y habló primero con la mujer, quien aseguró no conocer de nada al individuo. Al parecer el varón se había ofrecido a ayudarle alegando que su tarjeta había sido bloqueada anteriormente y llegó a manipular el cajero durante la operación.

Cuando el guardia civil procedió a identificar al sospechoso, este no portaba documentación y mostró una actitud poco colaboradora. Además, ofreció versiones contradictorias sobre su identidad, procedencia y el motivo de su presencia en la localidad.

En un primer momento afirmó haber llegado desde Madrid en autobús y posteriormente aseguró que lo había hecho en tren, sin aportar comprobantes. También dio explicaciones contradictorias sobre su relación con la mujer y no pudo facilitar un domicilio verificable.

Finalmente, el hombre fue detenido como presunto autor de un delito de hurto en grado de tentativa y las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial.