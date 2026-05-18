Detenido por 14 robos en viviendas de Peñíscola a las que entraba por la terraza

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 43 años como presunto autor de catorce robos con fuerza en viviendas de la localidad castellonense de Peñíscola, a las que accedía fracturando la puerta de la terraza.

Según informa este lunes la Comandancia de Castellón, la investigación se inició a comienzos de este año después de que los agentes detectaran un aumento de este tipo de delitos en una zona turística de la localidad.

Tras varias pesquisas y tareas de investigación, los guardias civiles identificaron y detuvieron al sospechoso, y durante la operación se recuperó parte de los objetos sustraídos, entre ellos un televisor que ya ha sido devuelto a su propietario.

Las diligencias han sido remitidas al juzgado de instrucción de guardia.