La Guardia Civil y la Policía Local de Segorbe han detenido a dos mujeres y un hombre, de entre 20 y 24 años, por un robo consumado y otro en grado de tentativa en Castellnovo y Almedíjar.

Los tres detenidos están acusados de utilizar el conocido método del ‘abrazo cariñoso’ para sustraer pertenencias a personas vulnerables y de avanzada edad. Esta técnica consiste en acercarse a las víctimas con muestras de afecto y cercanía para distraerlas y aprovechar el contacto físico para robarles. La investigación ha permitido identificar a los presuntos autores y esclarecer ambos hechos.

Según la Guardia Civil, los tres implicados ya habían protagonizado otras actuaciones policiales por delitos de características similares. Una de las mujeres tenía vigente una prohibición judicial de salir de España y la retirada del pasaporte, tras ser detenida el pasado agosto por hechos similares. Los otros dos arrestados habían sido detenidos a finales de octubre por otro presunto robo con violencia.

La operación, desarrollada de forma coordinada entre la Guardia Civil y la Policía Local de Segorbe, ha concluido con la puesta a disposición judicial de los tres detenidos. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Segorbe.