Detenidas cuatro personas tras entrar por la fuerza en una vivienda de Vinaròs

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, una de ellas menor de edad, como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa en una vivienda de Vinaròs. Los hechos ocurrieron el pasado 18 de octubre, sobre las ocho de la tarde, después de que los agentes recibieran un aviso por la presencia de varios encapuchados en el interior del inmueble.

A su llegada, los agentes comprobaron que la cerradura había sido forzada y localizaron a los cuatro sospechosos dentro de la vivienda. Según la investigación, habían accedido al inmueble tras averiguar que no vivía nadie en él. Durante la intervención, la Guardia Civil encontró en una mochila varias joyas, un destornillador y distintos juegos de llaves, que fueron incautados.

Ante los indicios recabados, los cuatro fueron detenidos como presuntos autores de un intento de robo con fuerza. Tanto los arrestados como las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad competente.