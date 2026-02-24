Detenida una pareja por 17 hurtos y estafas en locales de hostelería de Castellón

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Castellón a un hombre y una mujer, de 35 y 33 años respectivamente, como presuntos integrantes de un grupo organizado dedicado a la comisión de delitos contra el patrimonio, principalmente hurtos y estafas con tarjetas bancarias en establecimientos de hostelería. Los arrestados, que cuentan con antecedentes policiales por hechos similares en otras ciudades, actuaban tanto en la zona universitaria —donde sustraían ordenadores portátiles a estudiantes— como en el centro de la ciudad, donde se apoderaban de bolsos, carteras y teléfonos móviles aprovechando descuidos de los clientes.

La investigación, desarrollada por la Brigada Provincial de Policía Judicial en el marco de la denominada Operación Scarf, se inició tras las denuncias de las víctimas y el análisis de los recorridos de los sospechosos. Los agentes intensificaron la vigilancia en las zonas afectadas hasta localizar a la pareja, cuyas características coincidían con las captadas por las cámaras de seguridad. Momentos antes de su detención habían cometido un hurto en una cafetería del centro y ya habían realizado una extracción de 600 euros con una de las tarjetas sustraídas. En total, se les imputan 17 delitos de hurto y estafa, con un perjuicio económico superior a 19.000 euros, llegando en un caso a extraer más de 4.000 euros de un cajero automático.

Los autores ocultaban su rostro con gorras, bufandas y gafas para dificultar su identificación y utilizaban el método conocido como la “muleta”, cubriendo sus manos y los objetos sustraídos con prendas de ropa. Tras los robos acudían rápidamente a cajeros automáticos para retirar efectivo. En el registro practicado en una vivienda del centro de Castellón se intervinieron ordenadores portátiles, teléfonos móviles, tarjetas de crédito —algunas con el número PIN anotado— y dinero en efectivo. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial en Castellón, mientras la Policía recuerda la importancia de no descuidar las pertenencias y anular de inmediato las tarjetas bancarias en caso de sustracción.