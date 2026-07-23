Detenida una mujer por robar animales y herramientas en una granja de Benlloc

La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 42 años como presunta autora de un delito de robo con fuerza en una explotación ganadera de Benlloc, en la provincia de Castellón.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de abril, cuando una persona accedió al interior de la finca tras forzar el candado de la puerta de entrada. Del recinto fueron sustraídos varios animales, entre ellos pavos, gallinas, gallos, conejos y una oca, además de diferentes herramientas agrícolas utilizadas en la explotación. El valor de lo robado asciende aproximadamente a 1.700 euros.

Tras la denuncia del propietario, el Equipo ROCA de la Guardia Civil de Castellón, especializado en la investigación de delitos cometidos en explotaciones agrícolas y ganaderas, abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Las pesquisas permitieron identificar el vehículo que presuntamente habría sido utilizado durante el robo y localizar a su titular, una vecina de 42 años, que fue detenida como presunta responsable de los hechos.

Después de la instrucción de las diligencias correspondientes, la detenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial.