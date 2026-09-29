Detenida una cuidadora en Castellón por presuntamente robar joyas de oro a un matrimonio mayor

La Policía Nacional ha detenido en Castellón a una mujer de 48 años como presunta autora de un delito de hurto, tras supuestamente sustraer joyas de oro a un matrimonio de avanzada edad al que asistía en su domicilio. La investigada llevaba más de dos años trabajando como cuidadora y limpiadora en la vivienda y, según la investigación, aprovechaba su acceso a las diferentes estancias para hacerse con las piezas.

Los hechos salieron a la luz cuando una de las víctimas comenzó a detectar la desaparición de varias joyas, entre ellas anillos y pendientes. La mujer presenta discapacidad auditiva y del habla, mientras que su marido se encontraba postrado en cama y tenía dificultades para desenvolverse en su día a día, circunstancias que, según la Policía, situaban al matrimonio en una situación de especial vulnerabilidad.

Las pesquisas permitieron comprobar que las joyas habían sido vendidas posteriormente en distintos establecimientos de compraventa de oro de Castellón. Los agentes identificaron y localizaron finalmente a la presunta autora, que fue detenida por un delito de hurto. El perjuicio económico ocasionado al matrimonio se estima en unos 2.000 euros.