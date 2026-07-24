El Desembarco de Santa María Magdalena vuelve a emocionar a Moncofa

Moncofa ha vuelto a vivir uno de los actos más emblemáticos y multitudinarios de sus fiestas patronales con la celebración del tradicional Desembarco de Santa María Magdalena, una cita que cada año reúne a vecinos y visitantes en la playa del Grao para recibir a la patrona en un ambiente cargado de emoción y tradición.

La jornada ha comenzado con la procesión desde la ermita hasta la orilla del mar, encabezada por la reina de las fiestas 2026, Alicia Pedrós Alemany, junto a su corte de honor, los marineros, las autoridades locales y la Sociedad Unión Musical Santa Cecilia de Moncofa. Allí, la comitiva ha esperado la llegada por mar de la imagen de Santa María Magdalena, que ha sido desembarcada por los marineros entre el aplauso del público.

Tras el desembarco se han recitado los tradicionales versos dedicados a la patrona y la imagen ha recorrido en procesión el camino de regreso hasta la ermita, donde se ha celebrado una misa solemne acompañada por la Coral Parroquial Santa María Magdalena de Moncofa.

El acto ha contado con la asistencia del secretario autonómico de Política Institucional y Cohesión Territorial, Carlos Gil Santiago; la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat Carrasquer; el vicepresidente de la Diputación de Castellón, Andrés Martínez Castellá; además del alcalde de Moncofa, Wences Alós Valls, miembros de la corporación municipal y representantes del tejido asociativo local.

"El Desembarco vuelve a demostrar la fuerza de una tradición que Moncofa ha sabido conservar y transmitir de generación en generación", ha señalado el alcalde, Wences Alós Valls, quien ha agradecido "la implicación de los marineros, la reina y la corte de honor, las agrupaciones musicales, la parroquia, los servicios municipales y todas las personas que hacen posible esta celebración".

Por su parte, la concejala de Fiestas, María Teresa Alemany, ha valorado muy positivamente el desarrollo de la jornada y la respuesta del público. "El Desembarco requiere un importante trabajo previo de organización y coordinación, pero todo ese esfuerzo merece la pena cuando vemos cómo vecinos y visitantes se unen junto al mar para compartir este momento", ha afirmado.

La edil también ha querido agradecer "la colaboración de todas las personas, asociaciones, cuerpos de seguridad y servicios que han trabajado para que el acto se desarrollara con normalidad y para que Moncofa volviera a vivir una de sus tradiciones más queridas".