Los Delinqüentes se suman al SOM Festival 2026 con un concierto el 7 de agosto

El SOM Festival Castellón sigue desvelando su programación para el verano de 2026 con la incorporación de Los Delinqüentes, que actuarán el próximo 7 de agosto en Castellón de la Plana dentro del ciclo de conciertos del festival.

Con esta nueva confirmación, el evento continúa ampliando un cartel que ya cuenta con artistas como Iván Ferreiro, Sergio Dalma y Rosana, avanzando una propuesta musical diversa que combina distintos estilos y generaciones sobre el escenario.

El grupo jerezano regresa a los escenarios con una gira muy especial tras 15 años de inactividad, liderada por Marcos del Ojo, conocido como “El Canijo de Jerez”, junto al guitarrista Diego Pozo “El Ratón”. Su paso por el SOM Festival supondrá una oportunidad única para reencontrarse con el público y recuperar ese inconfundible “aire de la calle” que define su propuesta.

Rumberos y rockeros a partes iguales, Los Delinqüentes han construido una identidad propia dentro del panorama musical español, con un sonido fresco, desenfadado y cargado de energía. En este regreso, el grupo rendirá además homenaje a Miguel Benítez “Migue”, incorporando antiguas grabaciones que se proyectarán durante el concierto como parte del espectáculo.

Canciones como “Nubes de pegatina”, “Pirata del estrecho” o “Primavera trompetera” forman parte de un repertorio que ha marcado a toda una generación y que volverá a sonar en directo en una noche que promete ser uno de los momentos más especiales del ciclo.

El SOM Festival Castellón continuará anunciando en las próximas semanas nuevos artistas que completarán el cartel de su edición 2026, consolidando su apuesta por una programación variada y de calidad para todos los públicos.

El festival es una producción de Disparate Entertainment y Vibra Music, y cuenta con la colaboración y el apoyo del Ayuntamiento de Castellón, Port Castelló, la Diputación de Castellón y la Generalitat Valenciana.