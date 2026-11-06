El crucero de lujo ‘Star Legend’ llega a Castellón con 217 pasajeros en un viaje de destino sorpresa

El puerto de Castellón ha recibido esta mañana la primera escala del crucero ‘Star Legend’, un buque de lujo de la compañía Windstar Cruises que participa en una modalidad de viaje conocida como crucero misterioso. En este tipo de travesías, los pasajeros desconocen de antemano los destinos y puertos que forman parte del itinerario.

El barco ha atracado a las 12.00 horas en el muelle de Levante, procedente de Mahón, con 217 pasajeros, en su mayoría estadounidenses, y 203 tripulantes. La embarcación permanecerá en Castellón hasta las 23.30 horas, cuando pondrá rumbo a Cartagena.

La llegada ha estado acompañada de una mascletà, música de dolçainers y un desfile de gigantes. El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha recibido al capitán del buque, Pedro Catarino Montes Pinto, y le ha entregado una metopa conmemorativa. En el acto también han participado el capitán marítimo, Miguel Ángel Gómez, y la concejala de Turismo, Arantxa Miralles.

Ibáñez ha destacado el potencial de PortCastelló para atraer cruceros de lujo y ha señalado que el objetivo es convertir el puerto en una puerta de entrada para que los visitantes conozcan la ciudad y la provincia, con el consiguiente impacto en el comercio, la hostelería y el sector turístico.

Durante la jornada, los pasajeros tienen previstas excursiones a Castellón, Sot de Ferrer, Vilafamés y Peñíscola, además de una ruta en bicicleta eléctrica entre Castellón y Benicàssim. También se han habilitado servicios de autobús lanzadera y tren turístico para facilitar los desplazamientos entre el puerto y el centro de la ciudad.

El ‘Star Legend’ cuenta con 159 metros de eslora y capacidad para ofrecer una experiencia de viaje exclusiva, con especial protagonismo de la gastronomía y los productos locales.