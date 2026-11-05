La Coordinadora Feminista llama a teñir Castellón de morado del 16 al 20 de noviembre

La Coordinadora Feminista de Castellón se suma a la convocatoria del movimiento feminista y llama a la ciudadanía a participar en cinco jornadas reivindicativas, del lunes 16 al viernes 20 de noviembre, con el objetivo de defender los derechos conquistados y visibilizar el compromiso colectivo con la igualdad.

La iniciativa, denominada ‘El morado no calla’, propone llevar alguna prenda o complemento de este color en los lugares de trabajo, centros educativos, comercios, calles y barrios. Según explica Rosa Porcar, integrante de la Coordinadora Feminista de Castellón, se trata de una de las acciones previstas antes de la manifestación del 25 de noviembre.

Porcar anima a la ciudadanía a sumarse a la campaña y recuerda que la Coordinadora también pone a disposición de los participantes pañuelos morados con el lema de la iniciativa.

Cada jornada estará centrada en un eje fundamental para garantizar una vida digna. El lunes 16 se reivindicarán políticas efectivas contra las violencias machistas y la libertad de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos y sus vidas. El martes 17 estará dedicado a la educación; el miércoles 18, a la sanidad; el jueves 19, al derecho a la vivienda; y el viernes 20, al trabajo, la conciliación y los cuidados.

La campaña también busca trasladar las reivindicaciones feministas a las redes sociales, donde se anima a compartir fotografías y mensajes con la etiqueta #ElMoradoNoCalla.

Entre las principales demandas de la Coordinadora figuran el acceso al aborto seguro y gratuito, el impulso de políticas públicas de igualdad, una educación y una sanidad públicas y de calidad, el derecho a una vivienda digna, salarios justos, la conciliación y el reconocimiento de los cuidados como una responsabilidad colectiva.

La convocatoria está abierta a organizaciones feministas, asociaciones vecinales, sindicatos, centros educativos, comercios, entidades sociales y al conjunto de la ciudadanía. La organización recuerda que la defensa de los derechos conquistados debe mantenerse cada día y en todos los espacios, bajo un mensaje claro: «No nos harán callar».