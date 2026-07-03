El Consorcio Provincial de Bomberos incorpora una nueva carpa de despliegue rápido para emergencias

El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha incorporado una nueva carpa de despliegue rápido para reforzar las capacidades logísticas del Puesto de Mando Avanzado (PMA) en situaciones de emergencia. La adquisición ha supuesto una inversión de 39.930 euros.

La infraestructura, que será gestionada por personal de Protección Civil, cuenta con una superficie útil de 40 metros cuadrados y está equipada con mobiliario, iluminación, aire acondicionado, una pantalla LED de 60 pulgadas y otros elementos destinados a facilitar las labores de coordinación sobre el terreno. Además, se han adquirido dos remolques para su transporte.

El diputado provincial responsable del Consorcio, David Vicente, ha señalado que este nuevo recurso "completa el equipamiento logístico del Consorcio" y permitirá disponer de "un espacio de coordinación totalmente equipado para prestar apoyo a cualquier dispositivo de emergencia".

Según ha recordado la Diputación, esta incorporación forma parte de las inversiones realizadas para mejorar los medios materiales del Consorcio Provincial de Bomberos, que superan los 5,8 millones de euros durante los últimos tres años.