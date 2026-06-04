El Consell pide en Bruselas una regulación específica para la cerámica ante los retos de la descarbonización

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido en Bruselas la necesidad de una regulación específica para el sector cerámico valenciano ante los retos que plantea la descarbonización de la Unión Europea.

El jefe del Consell ha analizado esta cuestión en una reunión de trabajo con el vicepresidente tercero del Parlamento Europeo, Esteban González Pons, en la que se han abordado las demandas de sectores estratégicos como el campo y la industria cerámica, dos ámbitos que ha calificado de “vital importancia para la economía de la Comunitat Valenciana”.

Cerámica y competitividad

En cuanto al sector cerámico, el president ha señalado que “hay que seguir mejorando y adaptándonos a las medidas para proteger el medio ambiente”, aunque ha reclamado un calendario realista y una regulación específica para la cerámica, ya que, según ha defendido, por sus características y desarrollo tecnológico “no se puede comparar con otras industrias”.

El jefe del Consell también ha avanzado que trasladará estas demandas en sus reuniones con distintos representantes europeos durante su visita a las instituciones comunitarias, con el objetivo de lograr avances para estos dos sectores clave de la economía valenciana.

Campo y sector primario

En el encuentro también se han tratado las reivindicaciones del sector agrario, como la necesidad de una Política Agraria Común con menos burocracia y con medidas específicas que garanticen el apoyo a los agricultores jubilados, así como la defensa de que los productos valencianos compitan en igualdad de condiciones en los mercados europeos.

Pérez Llorca ha advertido además de la importancia de mantener los fondos de la PAC en la Comunitat Valenciana ante los “rumores de que se puedan reducir un 23%”, algo que, según ha señalado, “podría hacer un daño irreparable a nuestra agricultura”.