El Consell destina 1,27 millones de euros a reparar las carreteras CV-219 y CV-223 tras el incendio de Espadán

El Consell ha tomado razón de la declaración de emergencia de las obras necesarias para recuperar las condiciones de seguridad vial en las carreteras CV-219 y CV-223, afectadas por el incendio forestal de la sierra de Espadán, declarado el pasado 25 de julio en la Vall d’Uixó. La intervención cuenta con un presupuesto estimado de 1,27 millones de euros, incluidos los trabajos de reparación y la asistencia técnica y coordinación de seguridad y salud.

Las actuaciones, que ya se han iniciado, tienen un plazo de ejecución previsto de cinco meses, aunque podrá variar en función del alcance definitivo de los trabajos. El objetivo es reducir los riesgos derivados del incendio, entre ellos la posible caída de árboles quemados, la inestabilidad de los taludes y los desprendimientos sobre la calzada, además de reparar los elementos del equipamiento viario dañados.

El fuego calcinó un total de 9.568 hectáreas de la sierra de Espadán y afectó a nueve municipios: la Vall d’Uixó, Artana, Eslida, Aín, Alcudia de Veo, Tales, la Vilavella, Betxí y Onda. Artana fue la localidad más afectada, con 3.160 hectáreas quemadas. Durante la emergencia se establecieron restricciones al tráfico en cinco carreteras autonómicas. Tras recuperar la circulación, una inspección realizada en agosto por el Servicio Territorial de Infraestructuras Públicas de Castellón detectó daños y riesgos en las vías CV-219 y CV-223.

Entre los trabajos previstos figura la reposición de señales y postes dañados, así como la limpieza de cunetas y sistemas de drenaje afectados por los desprendimientos de tierra, cenizas y restos vegetales. Para estas labores se utilizarán camiones bomba de alta presión, que permiten retirar los materiales sin contaminar los cauces, además de barredoras para limpiar la calzada.

El proyecto también contempla la tala y trituración de árboles quemados o dañados que puedan caer sobre las carreteras, el reperfilado de taludes y la instalación de mantas orgánicas en las laderas donde se retiren árboles afectados. Esta última medida busca reducir la erosión, limitar el arrastre de sedimentos y prevenir nuevos desprendimientos sobre las vías.