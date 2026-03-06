TRIBUNALES

Condenado a cuatro años de prisión por robar más de 1.000 euros de una máquina de juego en Nules

La Audiencia Provincial de Castellón le aplica la agravante de multirreincidencia tras acumular 14 condenas desde 2011 y fija una indemnización por el dinero sustraído y los daños.

Castellón

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a una pena de prisión de cuatro años por un delito de robo con fuerza en las cosas en establecimiento abierto al público con la agravante de multirreincidencia y la eximente incompleta de embriaguez a un hombre que rompió una máquina de un salón de juegos de Nules de la que se llevó 1.166 euros.

La sentencia, dictada después de que las partes llegaran a un acuerdo en el que el condenado reconocía los hechos y se mostraba conforme con la pena, le impone una indemnización de 290 euros para la empresa propietaria de la máquina por los daños ocasionados en ésta y de 1.166 euros por el importe del dinero sustraído.

Los hechos sucedieron el 30 de noviembre de 2024 cuando el penado accedió al establecimiento, que estaba abierto al público y en funcionamiento, y apagó una de las máquinas del salón. Minutos después se volvió a acercar al aparato y, ayudado de un instrumento punzante, que podría ser una navaja o un destornillador, rompió la máquina y extrajo el dinero.

Además, le ocasionó daños valorados en 290 euros. La sentencia reconoce que el condenado actuó bajo la influencia de bebidas alcohólicas y estupefacientes, y que era consumidor habitual de alcohol, marihuana, cocaína, heroína, éxtasis, LSD, ansiolíticos, setas y fentanilo, lo que alteró parcialmente su voluntad y conocimiento de los hechos.

Desde el año 2011, el hombre había sido condenado en 14 ocasiones por delitos similares. La sentencia es firme.

