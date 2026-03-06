Condenado a cuatro años de prisión por robar más de 1.000 euros de una máquina de juego en Nules

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a una pena de prisión de cuatro años por un delito de robo con fuerza en las cosas en establecimiento abierto al público con la agravante de multirreincidencia y la eximente incompleta de embriaguez a un hombre que rompió una máquina de un salón de juegos de Nules de la que se llevó 1.166 euros.

La sentencia, dictada después de que las partes llegaran a un acuerdo en el que el condenado reconocía los hechos y se mostraba conforme con la pena, le impone una indemnización de 290 euros para la empresa propietaria de la máquina por los daños ocasionados en ésta y de 1.166 euros por el importe del dinero sustraído.

Los hechos sucedieron el 30 de noviembre de 2024 cuando el penado accedió al establecimiento, que estaba abierto al público y en funcionamiento, y apagó una de las máquinas del salón. Minutos después se volvió a acercar al aparato y, ayudado de un instrumento punzante, que podría ser una navaja o un destornillador, rompió la máquina y extrajo el dinero.

Además, le ocasionó daños valorados en 290 euros. La sentencia reconoce que el condenado actuó bajo la influencia de bebidas alcohólicas y estupefacientes, y que era consumidor habitual de alcohol, marihuana, cocaína, heroína, éxtasis, LSD, ansiolíticos, setas y fentanilo, lo que alteró parcialmente su voluntad y conocimiento de los hechos.

Desde el año 2011, el hombre había sido condenado en 14 ocasiones por delitos similares. La sentencia es firme.