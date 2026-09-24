La comunidad UNED tendrán descuentos en más de un centenar de comercios de Castellón

La comunidad universitaria de la UNED en Castellón podrá beneficiarse de promociones y descuentos exclusivos en más de un centenar de comercios de la ciudad. La iniciativa ha sido presentada por la Concejalía de Comercio y Consumo junto al director de la UNED en Castellón, Alejandro Ribes, con el objetivo de fomentar las compras en el comercio de proximidad y acercar sus establecimientos a toda la comunidad del centro.

La campaña está dirigida al conjunto de la comunidad de la UNED: alumnado, profesorado y personal de administración y servicios (PAS). Para acceder a las promociones, será necesario presentar la tarjeta habilitada para la campaña en los establecimientos adheridos.

Para acceder a las promociones, los estudiantes deberán presentar la tarjeta habilitada para la campaña en los establecimientos adheridos. Cada comercio establecerá libremente la oferta que aplicará a los alumnos, en función de sus productos y condiciones.

El listado de establecimientos participantes puede consultarse a través de las redes sociales de Comercio y en la web oficial del Ayuntamiento de Castellón. https://www.castello.es/es/comercio-y-mercados

La campaña cuenta con la participación de más de 100 comercios integrados en las asociaciones Espai Comercial, Asociación de Comercios de la calle San Vicente, Asociación de Comercios del Raval y Asociación de Comercios del Grao. La iniciativa refuerza así la colaboración entre el Ayuntamiento, las asociaciones comerciales y la UNED.

El concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, ha destacado que el acuerdo busca “generar nuevas oportunidades para nuestros comercios” y acercarlos a colectivos que forman parte de la vida cotidiana de Castellón. Vidal también ha subrayado la elevada participación del sector: “Que más de 100 comercios se hayan sumado a esta campaña demuestra que nuestro comercio está vivo, tiene iniciativa y está dispuesto a buscar nuevas fórmulas para atraer y fidelizar clientes”.

Desde la Concejalía de Comercio y Consumo aseguran que seguirán impulsando acuerdos con distintos colectivos para fortalecer el comercio local y fomentar las compras en los establecimientos de proximidad.

Por su parte, el director de la UNED en Castellón ha agradecido al Ayuntamiento de Castellón y a los comercios participantes su implicación en esta iniciativa y ha destacado que “esta colaboración permite que nuestros estudiantes puedan beneficiarse de promociones y, al mismo tiempo, conocer y apoyar el comercio de proximidad de la ciudad”.

La promoción estará vigente hasta el 31 de enero de 2027 y podrán acogerse a ella los alumnos de la UNED que presenten la tarjeta de la campaña en los establecimientos adheridos.