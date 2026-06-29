Compromís pide más ayudas para climatizar edificios públicos ante el aumento del calor extremo

Compromís defenderá este martes en el pleno de la Diputación de Castellón una moción para ampliar las ayudas destinadas a mejorar la climatización eficiente de los edificios públicos municipales. La formación considera necesario reforzar las políticas de adaptación al cambio climático ante el incremento de las temperaturas y la previsión de un verano especialmente caluroso. El portavoz de Compromís en la Diputación, David Guardiola, ha insistido en la necesidad de dotar a los ayuntamientos de más recursos para adecuar sus instalaciones.

La propuesta llega después de que la Agencia Estatal de Meteorología haya advertido de que la Comunitat Valenciana afronta un verano con temperaturas por encima de la media habitual y de que el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria atribuya ya cinco fallecimientos por altas temperaturas en la provincia de Castellón. La iniciativa pone el foco en la mejora de la climatización de colegios, centros sociales, instalaciones deportivas y otros edificios municipales, especialmente en los municipios más pequeños.

APOYO DEL PP A LOS COLECTIVOS LGTBI

En la misma sesión plenaria, el equipo de Gobierno provincial llevará para su debate la adhesión a la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+. La propuesta busca reforzar la promoción de los derechos del colectivo, impulsar campañas de sensibilización y formación en diversidad y desarrollar medidas de protección frente a los delitos de odio y la LGTBIfobia, con el objetivo de convertir los 135 municipios de la provincia en espacios seguros y libres de discriminación.