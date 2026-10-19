Las Columbretes revelan restos cerámicos de los siglos VII y VI antes de Cristo

La Generalitat y la Diputación de Castellón han descubierto, durante la primera campaña de excavaciones en la Illa Grossa de Columbretes, 44 elementos de interés patrimonial y fragmentos cerámicos de los siglos séptimo y sexto antes de Cristo, que aportan nuevos datos sobre la presencia humana en el archipiélago. Los materiales hallados se encuentran actualmente en estudio en los laboratorios del Servicio de Arqueología de la Diputación.

Los trabajos también han permitido documentar estructuras vinculadas a la presencia humana en las islas, como canales excavados en la roca, aljibes para recoger agua de lluvia, construcciones agrícolas y ganaderas y elementos relacionados con la actividad del faro y de los pescadores. Además, se ha revisado el lugar donde se excavó un enterramiento medieval en 1990. Los análisis realizados sitúan el fallecimiento del hombre, de entre 40 y 50 años, entre los años 1041 y 1211.

La investigación, en la que participan especialistas de las universidades de Barcelona y Jaume I, ha combinado las prospecciones sobre el terreno con tecnología digital. Mediante vuelos de dron con sensor LiDAR y la elaboración de 30 modelos tridimensionales, se han generado más de 9.000 archivos gráficos y fotográficos. Las actuaciones cuentan con autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultural y se desarrollan con medidas para compatibilizar la investigación con la protección ambiental del archipiélago.