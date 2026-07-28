Coca-Cola Europacific Partners acelera su estrategia ambiental y recorta un 24,4% sus emisiones en España desde 2019

Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) ha dado un nuevo paso en su estrategia de sostenibilidad en España con avances en la reducción de emisiones, el uso responsable del agua, la gestión de envases y el desarrollo de proyectos de impacto social. La compañía considera estas líneas de actuación fundamentales para fortalecer un modelo de negocio más competitivo y preparado frente a los desafíos ambientales.

Según recoge su Informe de Sostenibilidad 2025, la empresa ha logrado reducir un 24,4% las emisiones de gases de efecto invernadero en España respecto a 2019, un descenso equivalente a cerca de 250.000 toneladas de CO₂. Este resultado se ha alcanzado gracias a medidas como el empleo de electricidad procedente de fuentes renovables, la mejora de la eficiencia energética de sus instalaciones, la optimización logística y la evolución de sus envases y equipos de refrigeración.

La descarbonización forma parte del compromiso adquirido por la compañía para alcanzar las emisiones netas cero en 2040, uno de los principales objetivos de su hoja de ruta en materia climática.

El agua constituye otro de los pilares de la estrategia ambiental de CCEP. Durante el pasado ejercicio, los proyectos de restauración hídrica en los que colaboró permitieron recuperar más de 4,6 millones de metros cúbicos de agua, una cifra superior al volumen utilizado en la producción de sus bebidas. Paralelamente, la empresa continúa mejorando la eficiencia de sus procesos industriales, reduciendo el consumo de agua por litro fabricado respecto al año anterior.

En materia de economía circular, la compañía destaca que la totalidad de los envases comercializados en España durante 2025 fueron reciclables o reutilizables. Además, el plástico reciclado representa ya el 58,5% del material empleado en sus botellas de PET, excluyendo tapones y etiquetas. A ello se suma la apuesta por los envases retornables, ya que más del 92% del vidrio distribuido corresponde a formatos rellenables.

La sostenibilidad de la empresa también se refleja en el ámbito social. A lo largo de 2025, alrededor de 16.200 personas participaron o se beneficiaron de programas vinculados a la formación, la empleabilidad, el emprendimiento, la inclusión y la educación ambiental. Asimismo, CCEP destinó cerca de 3,6 millones de euros a iniciativas sociales y medioambientales y su plantilla dedicó más de 7.200 horas de voluntariado corporativo remunerado.

La compañía subraya que estos avances responden a una estrategia integrada en su actividad diaria y desarrollada en colaboración con proveedores, clientes y otros agentes de la cadena de valor, con el objetivo de generar beneficios tanto para el negocio como para el entorno en el que opera.