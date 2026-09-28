Chica Medusa y Provi Morcillo Band protagonizan un concierto solidario a beneficio de AEMC

La música y la solidaridad se unirán el próximo viernes 16 de octubre en la Sala 32 Millas de Castelló, que acogerá un concierto a beneficio de la Associació d’Esclerosi Múltiple de Castelló, AEMC.

El escenario reunirá a Chica Medusa y Provi Morcillo Band en una velada de música en directo cuya recaudación se destinará a apoyar el trabajo que desarrolla la asociación. La apertura de puertas será a las 19:00 horas y el concierto comenzará a las 20:00.

Las entradas tienen un precio de 10 euros anticipadamente y pueden adquirirse en la sede de AEMC y a través de Giglon, en este caso más gastos de gestión. En taquilla costarán 12 euros. Además, quienes no puedan asistir podrán colaborar mediante una Fila 0. La iniciativa cuenta con el patrocinio de la Diputació de Castelló y la Fundación Dávalos-Fletcher.