CEV Castellón alerta del aumento de la pobreza y la exclusión social en la provincia

La Junta Directiva de CEV Castellón se reunió hoy para analizar las conclusiones del Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en la Comunitat Valenciana 2025, presentado recientemente por Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, que evidencia un agravamiento de la precariedad y la cronificación de los procesos de exclusión social en la provincia.

El informe indica que el 48,3% de las personas que viven en régimen de alquiler están en riesgo de pobreza o exclusión social; más de 450.000 hogares no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada; y 126.000 hogares tienen a todas las personas activas en situación de desempleo. Cáritas destaca que, aunque el empleo sigue siendo clave para la integración social, ya no garantiza por sí solo la inclusión.

Necesidad de políticas integrales

Ante esta situación, desde CEV Castellón advierten del riesgo de normalizar la pobreza y la exclusión social, que consideran fruto de causas estructurales. El presidente de la patronal, Luis M. Martí, ha insistido en “reforzar de forma prioritaria las políticas activas de empleo, facilitar el acceso a la vivienda y articular medidas de apoyo a los hogares más vulnerables para frenar la extensión de la exclusión social”.

“La cohesión social y el desarrollo económico son dos realidades inseparables. Una economía fuerte en Castellón necesita una sociedad integrada, con oportunidades reales de acceso al empleo, a la vivienda y a los suministros básicos”, ha añadido.

Colaboración público-privada y diálogo social

La junta de CEV Castellón ha destacado también la importancia de la colaboración entre administraciones, empresas y tercer sector, así como del diálogo social, como herramientas para diseñar respuestas sostenibles y eficaces que aborden tanto las causas como las consecuencias de la exclusión.

Por último, la patronal ha manifestado su disposición a colaborar con entidades sociales como Cáritas, con el objetivo de impulsar soluciones estructurales que reduzcan la pobreza, refuercen la cohesión social y garanticen un desarrollo económico más inclusivo en la provincia.