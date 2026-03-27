INDUSTRIA CERÁMICA

La cerámica castellonense refuerzan su presencia en Coverings en EE. UU.

59 firmas participan en el Pabellón Oficial organizado por ICEX, con 50 de ellas bajo la marca Tile of Spain, en la principal feria estadounidense de pavimentos y revestimientos cerámicos.

Onda Cero Castellón

Castellón |

Imagen de archivo de la feria Coverings
Imagen de archivo de la feria Coverings | ASCER

Las Vegas (Nevada, EE. UU.) acoge del 30 de marzo al 2 de abril la nueva edición de Coverings, la feria de referencia en Estados Unidos para los sectores de pavimentos, revestimientos cerámicos y piedra natural. La delegación española participa agrupada en el Pabellón Oficial organizado por ICEX España Exportación e Inversiones, con un total de 59 empresas expositoras, entre las que destacan 50 asociadas a ASCER bajo la marca Tile of Spain. Buena parte de esta delegación pertenecen a empresas asentadas en la provincia de Castellón.

En 2025, Estados Unidos volvió a ser el principal destino de las exportaciones de cerámica española, con ventas por 465,4 millones de euros, lo que representa el 13,4 % de la facturación exterior del sector, pese a una ligera caída del 1 % por la incertidumbre arancelaria y las tensiones comerciales.

Para reforzar su posicionamiento, ASCER e ICEX impulsan el Plan de Promoción de Tile of Spain en EE. UU., que incluye seminarios sectoriales, gestión de muestras y contactos comerciales, elaboración de look books de tendencias, y campañas en redes sociales como Twitter, Facebook, Pinterest e Instagram, en colaboración con la Oficina Económica y Comercial de España en Miami.

Durante el certamen, el Pabellón Español de ICEX (stand n.º 645) ofrecerá un programa de actividades dirigido a clientes, prescriptores y prensa especializada, que incluirá presentaciones de tendencias, pódcast en directo y sesiones interactivas de diseño de mood boards con cerámica de los expositores españoles.

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