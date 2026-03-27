La cerámica castellonense refuerzan su presencia en Coverings en EE. UU.

Las Vegas (Nevada, EE. UU.) acoge del 30 de marzo al 2 de abril la nueva edición de Coverings, la feria de referencia en Estados Unidos para los sectores de pavimentos, revestimientos cerámicos y piedra natural. La delegación española participa agrupada en el Pabellón Oficial organizado por ICEX España Exportación e Inversiones, con un total de 59 empresas expositoras, entre las que destacan 50 asociadas a ASCER bajo la marca Tile of Spain. Buena parte de esta delegación pertenecen a empresas asentadas en la provincia de Castellón.

En 2025, Estados Unidos volvió a ser el principal destino de las exportaciones de cerámica española, con ventas por 465,4 millones de euros, lo que representa el 13,4 % de la facturación exterior del sector, pese a una ligera caída del 1 % por la incertidumbre arancelaria y las tensiones comerciales.

Para reforzar su posicionamiento, ASCER e ICEX impulsan el Plan de Promoción de Tile of Spain en EE. UU., que incluye seminarios sectoriales, gestión de muestras y contactos comerciales, elaboración de look books de tendencias, y campañas en redes sociales como Twitter, Facebook, Pinterest e Instagram, en colaboración con la Oficina Económica y Comercial de España en Miami.

Durante el certamen, el Pabellón Español de ICEX (stand n.º 645) ofrecerá un programa de actividades dirigido a clientes, prescriptores y prensa especializada, que incluirá presentaciones de tendencias, pódcast en directo y sesiones interactivas de diseño de mood boards con cerámica de los expositores españoles.