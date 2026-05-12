El centro de salud Palleter traslada la atención a Sequiol por la fase final de sus obras de ampliación

El centro de salud Centro de Salud Palleter, en Castellón de la Plana, trasladará temporalmente la atención presencial de pacientes al centro de salud Centro de Salud Sequiol con motivo de la recta final de las obras de ampliación que se están ejecutando en sus instalaciones.

El centro permanecerá sin actividad asistencial presencial desde el jueves 14 de mayo a las 15:00 horas hasta el lunes 18 de mayo a las 08:00 horas, momento en el que volverá a su funcionamiento habitual.

Durante este periodo, los pacientes asignados al centro de salud Palleter que necesiten atención urgente en horario de Atención Primaria deberán acudir al centro de Sequiol, ubicado en la calle Herrero de la ciudad. También se prestará atención el sábado por la mañana. Fuera del horario asistencial, la atención urgente se mantendrá en los Puntos de Atención Continuada o en el Servicio de Urgencias del Hospital General de Castellón.

Desde el centro sanitario se ha planificado la actividad y las agendas médicas para minimizar el impacto de las obras, de forma que solo se interrumpa la atención durante momentos concretos: la tarde del jueves 14, la mañana del viernes 15 y la mañana del sábado 16 de mayo.

Las obras de ampliación del centro de salud Palleter entran así en su fase final. La actuación permitirá incorporar seis nuevas consultas sanitarias y una sala de educación maternal, además de la reforma de distintos espacios asistenciales. La Conselleria de Sanidad ha destinado a este proyecto una inversión de 706.909,91 euros.