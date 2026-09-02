Castellón reivindica el patrimonio histórico de Jaume I en el 750 aniversario de su muerte

La Diputación Provincial de Castellón y la Universitat Jaume I (UJI) conmemoran este año el 750 aniversario de la muerte del rey Jaume I con un programa de actividades diseñado para acercar su figura a la ciudadanía y poner en valor el patrimonio histórico y cultural vinculado a su legado.

El diputado de Cultura, Alejandro Clausell, ha presentado esta mañana la programación junto a la vicerrectora de Cultura, Compromiso Social e Igualdad de la UJI, Raquel Agost, y Carles Rabassa, profesor titular de Historia Medieval de la Universitat Jaume I.

Clausell ha destacado que, siete siglos y medio después de su muerte, la figura de Jaume I continúa formando parte de la memoria histórica y cultural. En este sentido, ha señalado que una conmemoración como la de este aniversario debe servir no solo para recordar una fecha, sino también para conocer mejor la historia, poner en valor el patrimonio y acercar ese conocimiento a la ciudadanía.

La iniciativa es fruto de la colaboración entre la Diputación de Castellón y la UJI y combina una vertiente patrimonial con otra de carácter académico. El programa contempla, por una parte, una exposición dedicada a la cartografía histórica del Reino de Valencia y, por otra, unas jornadas de estudio centradas en la figura de Jaume I, su representación histórica y su legado.

La historia del Reino de Valencia a través de los mapas

La primera propuesta es la exposición ‘El rei que va crear un regne. Cartografia històrica del Regne de València (segles XVI-XVIII)’, una muestra que permite acercarse a la historia del territorio valenciano a través de la cartografía.

Según ha explicado Clausell, la exposición propone “mirar nuestra historia a través de los mapas”, destacando que estos documentos no son únicamente representaciones geográficas. También permiten conocer cómo se entendía un territorio, cómo se delimitaba, cómo se organizaba políticamente y cómo era percibido y representado a lo largo del tiempo.

La muestra reúne una selección de mapas correspondientes a los siglos XVI, XVII y XVIII, con obras de autores como Jeroni Muñoz, Abraham Ortelius, Nicolas Sanson, Giacomo Cantelli y Tomás López.

A través de estas piezas, la exposición permite recorrer la evolución de la representación cartográfica del Reino de Valencia a lo largo de varios siglos y acercarse a la manera en que el territorio fue representado en diferentes momentos históricos.

Las obras expuestas forman parte de la Colección de Cartografía Histórica de la Corona de Aragón de la Biblioteca de la Universitat Jaume I. Clausell ha destacado precisamente el valor de este fondo, al tratarse de un patrimonio que se conserva en la propia universidad y que, con esta iniciativa, se pone a disposición de toda la sociedad.

El diputado de Cultura ha puesto además en valor la colaboración con la UJI como una vía para acercar a la ciudadanía el patrimonio que atesora la provincia. En este sentido, ha agradecido la implicación de los investigadores y de todas las personas que han trabajado en la preparación de las actividades, cuya participación ha considerado “fundamental”.

Dos jornadas para analizar la figura de Jaume I

La segunda actividad programada son las jornadas de estudio ‘El rei Jaume I, representació històrica i llegat en el 750 Aniversari de la seua mort’, que se celebrarán los días 14 y 15 de octubre en el Palacio de la Diputación de Castellón.

Estas jornadas contarán con especialistas que abordarán diferentes aspectos relacionados con la figura del monarca. Entre las cuestiones que se analizarán se encuentran su papel como fundador de un reino medieval, la imagen que de él se construyó durante la Edad Media y la evolución de su figura y de su memoria histórica a lo largo del tiempo.

La propuesta busca complementar la vertiente patrimonial de la exposición con una aproximación histórica y académica a Jaume I y a la huella que su figura ha dejado a lo largo de los siglos.

El diputado ha animado a la ciudadanía a conocer la exposición y participar en las jornadas de estudio, destacando que la colaboración entre instituciones culturales y académicas permite hacer más accesibles tanto el patrimonio como el conocimiento.

La programación conmemorativa pretende, en definitiva, aprovechar el 750 aniversario de la muerte de Jaume I para reforzar el conocimiento de la historia y del patrimonio cultural. Como ha señalado Clausell, el objetivo es que esta efeméride permita “mirar al pasado con rigor, comprender mejor nuestro presente y transmitir nuestro patrimonio histórico y cultural a las futuras generaciones”.