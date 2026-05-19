Castellón refuerza su renaturalización con más de 2.145 árboles y nuevas zonas verdes

El equipo de gobierno de Castellón continúa impulsando su estrategia de renaturalización urbana con la reposición y plantación de un total de 2.145 árboles y nuevos ejemplares vegetales en distintos puntos de la ciudad desde noviembre de 2023.

El concejal de Medio Ambiente, Gonzalo Romero, ha presentado el balance de actuaciones, destacando que el objetivo es “seguir construyendo un Castellón más verde, más sostenible, más abierto, más habitable y pensado para toda la ciudadanía”.

Las actuaciones se han desarrollado en los seis distritos de la ciudad —Este, Oeste, Norte, Sur, Grao y Centro—, con especial incidencia en la Zona de Bajas Emisiones, el entorno del Riu Sec y el parking de Crémor.

Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, entre noviembre de 2023 y esta primavera se han repuesto 1.461 árboles. Por anualidades, en el periodo 2023/2024 se sustituyeron 364 ejemplares; en 2024/2025 se alcanzaron las 436 reposiciones; en 2025/2026 fueron 314; y en los primeros meses de este año ya se han contabilizado otras 347.

Además de la reposición de ejemplares deteriorados o desaparecidos, el consistorio ha impulsado nuevas plantaciones en enclaves estratégicos. La Zona de Bajas Emisiones concentra 436 nuevos árboles, mientras que en la zona del Riu Sec se han incorporado 212 ejemplares. También se han realizado plantaciones en Cayo Gironés y en el nuevo parking de Crémor, donde se han añadido 25 árboles.

Romero ha explicado que las especies seleccionadas se adaptan al clima mediterráneo y a las necesidades derivadas del cambio climático. Entre ellas destacan las encinas valencianas, elegidas por su resistencia y capacidad para generar sombra y mejorar la calidad ambiental.

“No se trata solo de plantar más árboles, sino de plantar mejor, con especies adecuadas y capaces de aportar beneficios reales a los vecinos”, ha señalado el edil.

El responsable de Medio Ambiente ha enmarcado estas actuaciones dentro de una estrategia continuada para ampliar las zonas verdes, reducir el efecto isla de calor y mejorar la calidad del aire en los barrios de la ciudad.

Asimismo, ha recordado otros proyectos impulsados por el Ayuntamiento, como los oasis climáticos en 18 colegios de Castellón financiados con fondos europeos, y ha destacado el futuro Censal Parc, que está llamado a convertirse en el mayor bosque urbano de la ciudad.