Castellón refuerza su proyección internacional con la Penyagolosa Trails como referente del trail running

La provincia de Castellón vuelve a situarse en el mapa internacional del deporte de montaña con una nueva edición de la FUGA Penyagolosa Trails, cuya presentación oficial ha tenido lugar este jueves en la plaza de Las Aulas.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha participado en el acto junto al director del evento, Tico Cervera, poniendo en valor una cita que “es única por su organización, por su recorrido en un entorno privilegiado y por la implicación de los voluntarios”.

La prueba, que se celebrará este sábado 18 de abril, alcanza su 27ª edición de la MiM y la 14ª de la CSP, consolidándose como una de las competiciones más destacadas del calendario nacional e internacional de trail running.

Barrachina ha subrayado la importancia de todos los agentes implicados —clubes deportivos, voluntarios, ayuntamientos, fuerzas de seguridad y equipos médicos— y ha incidido en el papel de la carrera para proyectar el territorio. “Es el corazón de Castellón Escenario Deportivo y una ventana al mundo”, ha afirmado.

Asimismo, ha destacado que el recorrido pone en valor el patrimonio y la identidad de los municipios por los que discurre la prueba, hasta llegar a Sant Joan de Penyagolosa.

El acto ha contado también con la participación de representantes institucionales como el director general de Deporte de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera, y la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia Valls, quienes han coincidido en resaltar la dimensión organizativa, deportiva y territorial del evento.

En el plano deportivo, la presentación ha dado protagonismo al nuevo patrocinador principal, Kailas FUGA, una marca internacional en expansión dentro del trail running. Sus responsables han aprovechado la cita para presentar en España el proyecto FUGA Mountain Club, centrado en el impulso de corredores semi élite y la creación de comunidad global.

También ha intervenido el corredor José Ángel Fernández “Canales”, triple ganador de la prueba y actual récordman, quien ha destacado la exigencia y singularidad de una carrera que conoce en profundidad.

La competición podrá seguirse en directo a través de streaming desde las 8.00 horas, tanto en la web oficial como en la plataforma Evasión TV, en una edición que volverá a reunir a cientos de corredores en los caminos históricos de la provincia.