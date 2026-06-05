Castellón refuerza la limpieza de acequias, caminos y la fumigación contra mosquitos en varios puntos del término municipal

El Ayuntamiento de Castellón ha intensificado estos días los trabajos de mantenimiento, limpieza y control de plagas en distintos puntos del término municipal, con actuaciones centradas en la Marjalería, Benadressa y los grupos Lourdes y San Andrés, entre otros.

Las tareas incluyen la limpieza de acequias, desbroce de caminos rurales, retirada de vegetación y eliminación de vertidos incontrolados, además del refuerzo de los tratamientos contra la proliferación de mosquitos.

En la zona de la Marjalería se ha actuado en acequias como la Mota, la Catalana y la Gallenca, además de en el entorno del Parque Meridiano y en caminos como Caminàs, Taixida, Gallenca, el entrador de Orión o el camino Donación.

También se están desarrollando trabajos en otros viales como el Camí Travessera, el entrador Fénix, La Joquera, la cuadra de Giner, el Camí Fondo o Villamargo, en actuaciones que alcanzan tanto el centro urbano como los barrios periféricos.

El concejal de Medio Ambiente, Gonzalo Romero, ha señalado que las brigadas agrarias “intensifican estos días los trabajos de limpieza y mantenimiento en todo el término municipal, porque es un compromiso que tenemos con la ciudadanía para que Castellón esté siempre en las mejores condiciones, tanto en el casco urbano como en la zona de la Marjalería y los barrios”.

Por su parte, el Ayuntamiento ha reforzado también la fumigación contra mosquitos, una labor que se intensifica con la llegada del calor y tras las últimas lluvias. Desde el área de Salud Pública se recuerda además la importancia de la colaboración ciudadana para evitar acumulaciones de agua en propiedades privadas.

El consistorio insiste en que estos trabajos se desarrollan durante todo el año, aunque se refuerzan especialmente en esta época para prevenir la proliferación de insectos y mantener las zonas en condiciones adecuadas.