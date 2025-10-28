Castellón redobla los esfuerzos contra la plaga de mosquitos en las inmediaciones del Aeroclub

La concejalía de Salud Pública del ayuntamiento de Castellón ha intensificado esta semana las actuaciones contra los mosquitos en los alrededores del Aeroclub, reforzando las labores de prevención y control en toda la zona. Desde este pasado lunes se han aplicado tratamientos adulticidas en esta área, que abarcan desde Camí Vell del Serradal hasta Camí la Plana, incluyendo también el Parque del Meridiano, con el objetivo de reducir la presencia de estos insectos y prevenir su proliferación.

El aumento de la humedad tras las últimas lluvias, junto con las temperaturas templadas, ha favorecido un repunte en algunas zonas de la ciudad. Por ello las actuaciones combinan tratamientos larvicidas en zonas donde se acumula agua estancada como charcos, imbornales, zonas húmedas o jardines con tratamientos adulticidas en áreas clave. La concejalía emplea productos homologados, seguros y respetuosos con el medio ambiente y la salud de las personas, aplicando las dosis según las características de cada entorno.

Colaboración ciudadana, un pilar esencial

El concejal de Salud Publica, Luciano Ferrer, ha hecho un llamamiento a la implicación de los vecinos, como elemento clave para que las actuaciones sean realmente eficaces. Los ciudadanos juegan un papel fundamental en la prevención de la proliferación de mosquitos. La eliminación de agua estancada en patios, jardines, macetas o cubos de agua y la comunicación inmediata de posibles focos a través del correo sanidad@castello.es nos permite intervenir de manera rápida y eficiente”.

Ferrer insiste en que “cada acción cuenta: desde vaciar pequeños recipientes de agua hasta avisar de imbornales o zonas con charcos prolongados. Gracias a la colaboración ciudadana podemos reforzar nuestra estrategia y garantizar un control más efectivo, evitando que los mosquitos se reproduzcan y afecten a la calidad de vida de todos los vecinos”.

