Castellón recibirá un Diploma de Honor de la Federación Española de Natación por su impulso a las actividades acuáticas

Castellón recibirá este viernes, 2 de octubre, un Diploma de Honor de la Real Federación Española de Natación (RFEN Aquatics) por su labor de difusión de las actividades acuáticas. La concejala de Deportes, Maica Hurtado, recogerá la distinción en representación del Ayuntamiento durante la gala que se celebrará en Madrid.

La Piscina Olímpica Municipal ha acogido desde 2023 un total de diez campeonatos nacionales y cinco internacionales. Según el Ayuntamiento, sus instalaciones se encuentran entre las cinco mejor valoradas de España para organizar este tipo de competiciones.

«Este galardón es un inmenso orgullo para nuestra ciudad y reconoce nuestra apuesta constante por mejorar todas y cada una de las instalaciones deportivas municipales», ha señalado Hurtado, quien ha destacado también que Castellón acogerá este año cerca de 200 eventos deportivos.

Mejoras en la Piscina Olímpica

Entre las actuaciones realizadas en la instalación figuran la adquisición de una pantalla gigante, la renovación de la megafonía y la apertura de ventanas en la zona acristalada para mejorar la circulación del aire y reducir la temperatura durante el verano.

La piscina, que cumplirá 20 años en 2027, cuenta además con un mantenimiento periódico. Hurtado ha defendido que la celebración de competiciones contribuye a consolidar a Castellón como sede deportiva.

Durante la gala, la RFEN Aquatics reconocerá también a deportistas destacados de natación, waterpolo, saltos y natación artística, además de entregar premios al mérito deportivo y distinguir a los mejores deportistas del año.