Castellón de la Plana prevé una subida del 3,3% en el precio de la vivienda hasta junio

El precio de la vivienda continúa sin dar tregua y mantiene su tendencia al alza también en Castellón. Lejos de estabilizarse, las previsiones apuntan a nuevos incrementos en los próximos meses.

En concreto, el precio de la vivienda en Castellón de la Plana subirá un 3,3% durante el segundo trimestre de 2026, según el Índice predictivo de compra DataVenues de Fotocasa. La capital de la Plana se sitúa así dentro de la dinámica general de crecimiento del mercado inmobiliario en España.

En conjunto, el estudio anticipa subidas en 42 capitales de provincia entre abril y junio, con aumentos más intensos en ciudades del interior peninsular como Soria (12,7%), Ciudad Real (7,5%) y Jaén (7,2%).

En el arco mediterráneo, además de Castellón, también se esperan incrementos en Valencia (4,0%) y Tarragona (2,9%), lo que refuerza la tendencia positiva en la costa este.

Según explica María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, “con subidas previstas en la gran mayoría de las capitales, lo más relevante es que ya no son únicamente los grandes polos tradicionales los que lideran las subidas, sino que estamos viendo cómo el interior peninsular también gana protagonismo”.

Matos añade que “este es un efecto de redistribución de la demanda, impulsado por la búsqueda de precios más accesibles ante la elevada presión en los grandes mercados”, y subraya que “la falta de vivienda disponible continúa siendo el principal factor que elevará los precios”.

El informe también recoge que todas las capitales catalanas registran previsiones al alza: Lleida (5,2%), Girona (4,5%), Tarragona (2,9%) y Barcelona (1,9%).

En el lado contrario, las bajadas serán limitadas y afectarán a nueve capitales. Huesca (-4,3%), Palencia (-3,6%) y Lugo (-1,7%) encabezarán los descensos.

El Índice predictivo de compra DataVenues se basa en el uso de inteligencia artificial y Big Data para anticipar la evolución trimestral del precio de la vivienda en España.