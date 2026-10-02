Castellón pasa de alerta roja a nivel amarillo y recupera progresivamente la normalidad

El Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) se ha reunido este viernes, 2 de octubre, para evaluar la evolución del episodio de lluvias que ha afectado a Castellón y analizar las últimas previsiones meteorológicas.

Según el aviso emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y difundido por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana, la ciudad de Castellón abandona la alerta roja y pasa a nivel amarillo a partir de las 12:00 horas de hoy.

Ante la evolución de la situación, el Ayuntamiento de Castellón ha acordado adoptar una serie de medidas encaminadas a recuperar progresivamente la normalidad:

Se levantan las restricciones y se recupera la normalidad de la jornada lectiva a partir del próximo lunes.

Se retoman las actividades en todas las instalaciones municipales y al aire libre a partir de las 12:00 horas de hoy.

El Pinar del Grao permanecerá cerrado de forma preventiva hasta que se pueda revisar su estado y comprobar que las condiciones permiten su reapertura.

Desde el Ayuntamiento se ha querido reconocer especialmente la colaboración y el comportamiento ejemplar de la ciudadanía, que ha seguido las recomendaciones de autoprotección durante la situación de alerta roja.

El consistorio destaca la importancia de la responsabilidad ciudadana ante episodios meteorológicos adversos y agradece la respuesta de la población durante las últimas horas, marcada por el cumplimiento de las indicaciones de los servicios de emergencia y de las autoridades.