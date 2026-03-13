BATALLA DE CONFETI

Castellón se llena de color y sonrisas con el Coso Multicolor, que lanza 5.500 kilos de confeti

El desfile ha contado con 23 carrozas, 360 participantes y la apertura de las bandas de Países Bajos y Dinamarca

Onda Cero Castellón

Castellón |

Castellón se llena de color y sonrisas con el Coso Multicolor, que lanza 5.500 kilos de confeti
Castellón se llena de color y sonrisas con el Coso Multicolor, que lanza 5.500 kilos de confeti | ondacero.es

El Coso Multicolor volvió a convertirse en uno de los actos más esperados por los niños y niñas de Castellón dentro de la programación de las Fiestas de la Magdalena, que este año reúne más de 200 actividades. Cientos de familias se congregaron a lo largo de la avenida Rey Don Jaime para disfrutar de un desfile lleno de música, carrozas y confeti que llenó de color el centro de la ciudad.

El desfile ha contado con 23 carrozas, entre ellas las del Cavallers de la Conquesta, la Federación de Collas y las de las 19 comisiones de las gaiatas de la ciudad, además de las dos carrozas finales con las Reinas de las Fiestas.

En total participaron 360 personas y se lanzaron 5.500 kilos de confeti en un recorrido que se desarrolló entre las calles Zaragoza y Arrufat Alonso. La comitiva estuvo encabezada por dos de las bandas internacionales participantes en el XXXV Festival Internacional de Música de Festa, procedentes de Países Bajos y Dinamarca.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer