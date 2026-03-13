Castellón se llena de color y sonrisas con el Coso Multicolor, que lanza 5.500 kilos de confeti

El Coso Multicolor volvió a convertirse en uno de los actos más esperados por los niños y niñas de Castellón dentro de la programación de las Fiestas de la Magdalena, que este año reúne más de 200 actividades. Cientos de familias se congregaron a lo largo de la avenida Rey Don Jaime para disfrutar de un desfile lleno de música, carrozas y confeti que llenó de color el centro de la ciudad.

El desfile ha contado con 23 carrozas, entre ellas las del Cavallers de la Conquesta, la Federación de Collas y las de las 19 comisiones de las gaiatas de la ciudad, además de las dos carrozas finales con las Reinas de las Fiestas.

En total participaron 360 personas y se lanzaron 5.500 kilos de confeti en un recorrido que se desarrolló entre las calles Zaragoza y Arrufat Alonso. La comitiva estuvo encabezada por dos de las bandas internacionales participantes en el XXXV Festival Internacional de Música de Festa, procedentes de Países Bajos y Dinamarca.