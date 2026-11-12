Castellón instalará ocho nuevas estaciones meteorológicas para mejorar la predicción del tiempo y prevenir incendios

La provincia de Castellón contará con ocho nuevas estaciones meteorológicas automáticas para mejorar el conocimiento del tiempo y reforzar la prevención ante fenómenos meteorológicos extremos. La Diputación Provincial ha aprobado un convenio de colaboración con la Asociación Valenciana de Meteorología Josep Peinado (Avamet), dotado con 19.893 euros, para poner en marcha esta red de puntos de observación.

Siete de las estaciones se instalarán en pequeños municipios del interior, todos ellos con menos de 1.000 habitantes y con escasa información meteorológica: Castell de Cabres, El Ballestar, Ludiente, Castillo de Villamalefa-Cedramán, Montán, Pina de Montalgrao y Almedíjar. La octava se ubicará en el centro del Parque Natural de la Serra d’Irta, la única zona litoral de la provincia que hasta ahora no disponía de datos meteorológicos.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha destacado que estas instalaciones permitirán conocer con mayor precisión las condiciones meteorológicas en tiempo real y mejorar la recogida de datos para investigar y anticiparse a los fenómenos atmosféricos.

Más información para prevenir incendios y fenómenos extremos

Las estaciones registrarán automáticamente parámetros como la temperatura, la humedad, el viento, las precipitaciones y la presión atmosférica. Además, los datos se incorporarán a la red de Avamet, que cuenta con más de 850 puntos de observación en la Comunitat Valenciana.

La ubicación de estos nuevos dispositivos responde también a criterios de prevención de incendios forestales, ya que todos se instalarán en zonas montañosas y boscosas donde la información meteorológica resulta especialmente importante para las labores de prevención y extinción.

Desde la Diputación subrayan que esta información será también de utilidad para los agricultores, los investigadores, los estudiantes y el conjunto de la ciudadanía, especialmente ante episodios de lluvias torrenciales, inundaciones, fuertes vientos o sequía.