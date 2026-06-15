Castellón instalará cinco nuevos puntos de agua refrigerada para combatir el calor este verano

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha anunciado la instalación de cinco nuevos puntos de agua refrigerada en la ciudad, una medida que ha respondido a una "demanda ciudadana" y que busca facilitar el acceso a agua potable durante los meses de más calor.

"Es una noticia muy esperada porque son muchas las peticiones que nos han hecho llegar", ha afirmado Carrasco durante una comparecencia celebrada junto a una de las nuevas fuentes instaladas en la plaza del Mercadillo.

Los nuevos puntos de agua refrigerada se han ubicado en la plaza del Mercadillo, el Planetario del Grau, el Paseo Buenavista frente a la Tenencia de Alcaldía del Grau, la plaza Fadrell y la plaza Primer Molí.

La alcaldesa ha recordado que Castellón cuenta ya con siete puntos de agua filtrada repartidos por todos los distritos y una red de 133 fuentes de agua potable. A ello se han sumado nueve nuevas fuentes que se han instalado o se encuentran en proceso de instalación en diferentes zonas de la ciudad tras las peticiones realizadas en los presupuestos participativos y las juntas de distrito.

"Este gobierno escucha y también hemos venido a cumplir con las demandas vecinales", ha asegurado Carrasco. Entre las nuevas ubicaciones han figurado la avenida del Mar, el parque Litoral, la plaza Corona de Aragón, Sensal, el parque Mérida o la plaza Miguel Bellido, entre otras.

Por su parte, la consejera delegada de Facsa, Elena Llopis, ha destacado que el proyecto ha permitido "poner en valor el agua de Castellón", que ha calificado como un recurso de "muy buena calidad", al tiempo que ha agradecido la colaboración con el Ayuntamiento.

Carrasco ha concluido subrayando que estas actuaciones han buscado "mejorar la calidad de vida de los castellonenses" y hacer más accesible "agua potable de calidad y, en este caso, agua refrigerada" en los principales espacios públicos de la ciudad.