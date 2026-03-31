Castellón impulsa la prevención de la violencia infantil en las Jornadas Ciudades Amigas de la Infancia

El Centro de Turismo de Castellón ha acogido las Jornadas Ciudades Amigas de la Infancia, que este año han abordado la protección de la infancia frente a la violencia desde el ámbito local. La iniciativa, organizada por UNICEF con la colaboración de la concejalía de Familia e Infancia del Ayuntamiento de Castellón, contó con la participación de la alcaldesa Begoña Carrasco, la consellera de Servicios Sociales Elena Albalat, el presidente de UNICEF en la Comunidad Valenciana Celestino Suárez, y el concejal de Familia e Infancia Alberto Vidal, entre otras autoridades.

En el encuentro participan diez ciudades españolas, tres de ellas de la Comunitat Valenciana, siendo Castellón la ciudad anfitriona.

Para la alcaldesa Begoña Carrasco, “las niñas y los niños son lo más valioso que tenemos” y las administraciones deben garantizar su bienestar, protección y desarrollo. Destacó iniciativas municipales como el programa Agente Tutor, desarrollado junto a la Policía Local, y campañas de sensibilización como Código H – Hoy somos héroes, orientadas a fomentar valores como la empatía, igualdad y convivencia.

Por su parte, la consellera Elena Albalat subrayó que “invertir en la infancia es invertir en el futuro” y recordó los recursos que la Generalitat mantiene para la protección de menores, como el teléfono 116111, los equipos SELLA y la herramienta Valora Comunitat Valenciana.

El presidente de UNICEF en la Comunidad Valenciana, Celestino Suárez, destacó la necesidad de escuchar y formar a los niños como ciudadanos con pleno derecho, mientras que el concejal Alberto Vidal recalcó la importancia de educar con límites claros y situar a la familia como eje central en la protección infantil.

La jornada incluyó ponencias, mesas redondas y espacios de reflexión sobre la prevención de la violencia, con la participación del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de Castellón. Entre los contenidos se presentó el modelo de prevención comunitaria de UNICEF, “Infancia sin Violencias”, y se debatió la implementación de la LOPIVI a nivel municipal.

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Castellón, Ciudad Amiga de la Infancia

Castellón cuenta con el sello de Ciudad Amiga de la Infancia otorgado por UNICEF, que reconoce el compromiso del Ayuntamiento con los derechos de niños, niñas y adolescentes. El consistorio desarrolla el II Plan Municipal de Infancia y Adolescencia 2023-2026, abordando educación, salud, participación, igualdad de oportunidades y bienestar social, y cuenta con el Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia, que incorpora la voz de los menores en la toma de decisiones que afectan a su futuro.