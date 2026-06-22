AYUDAS A LA VIVIENDA

Castellón impulsa ayudas a la rehabilitación de edificios con subvenciones de hasta el 100% del coste

La convocatoria municipal contempla hasta 30.000 euros por edificio y 5.000 euros por vivienda en actuaciones urgentes de mejora y seguridad.

Onda Cero Castellón

CASTELLÓN |

Castellón impulsa ayudas a la rehabilitación de edificios con subvenciones de hasta el 100% del coste
Castellón impulsa ayudas a la rehabilitación de edificios con subvenciones de hasta el 100% del coste | ondacero.es

El Ayuntamiento de Castellón ha puesto en marcha una nueva línea de subvenciones para la rehabilitación de edificios residenciales que podrá cubrir hasta el 100% del coste subvencionable en los casos de actuaciones urgentes. Las ayudas contemplan un máximo de 30.000 euros por edificio y hasta 5.000 euros por vivienda cuando exista riesgo inminente.

En los supuestos en los que no se detecten situaciones de urgencia, las cuantías serán de hasta 15.000 euros por edificio y 3.000 euros por vivienda, con el objetivo de facilitar la conservación y mejora del parque residencial de la ciudad.

Las bases ya están disponibles para ser consultadas y las ayudas se podrán solicitar hasta el 31 de agosto de 2026

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