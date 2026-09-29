Castellón guarda un minuto de silencio por la mujer asesinada en Benidorm

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha presidido en la Plaza Mayor el minuto de silencio convocado por la Federación Valenciana de Municipios y Provincial (FVMP) en memoria de la mujer asesinada a manos de su pareja en Benidorm el pasado 27 de septiembre. Una concentración que ha querido mostrar además de la condena y el rechazo a este tipo de crímenes machistas, el apoyo a la familia y a las personas allegadas de la víctima.

Tras el minuto de silencio, la Alcaldesa de Castellón ha trasladado su repulsa acerca de este último asesinato: "es una lacra social que nos está matando a las mujeres. Y es un problema de Estado que exige soluciones de Estado porque sólo desde los ayuntamientos, aunque arbitremos muchas medidas, no podemos combatirla. Lo que exigimos es coordinación, es concienciación".

Importancia de la Educación

Carrasco se ha dirigido a las mujeres que sufren violencia machista "para decirles que no están solas. En Castellón tenemos el Protocolo Cero que las protege sin necesidad de haber una denuncia previa". También se ha referido a la importancia de la Educación. "La Educación es el arma más poderosa para cambiar las cosas y para combatir lacras como la violencia contra las mujeres y lo que estamos haciendo desde el Ayuntamiento acabamos de sacar ahora una licitación para impartir talleres tanto en Primaria como en Secundaria para concienciar sobre la Igualdad. Si educamos a nuestros hijos en una educación en valores y desde el prisma de la Igualdad quizá el día de mañana no tengamos que lamentar nuevas víctimas".