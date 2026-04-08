Castellón estrena una nueva unidad de referencia para pacientes de ELA y enfermedades raras

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha visitado este miércoles la nueva unidad multidisciplinar de ELA y enfermedades raras del Hospital General de Castellón, un espacio de 150 metros cuadrados que cuenta con acceso diferenciado dentro del hospital, 250.000 euros de inversión y cinco meses de ejecución.

Unidad de referencia para pacientes con ELA y enfermedades raras

La unidad atenderá a pacientes de toda la provincia de Castellón con un modelo integral y coordinado. Contará con cinco especialidades —neurología, neumología, endocrinología, rehabilitación, terapia ocupacional y psicología clínica y trabajo social— y con una gestora de casos que dará seguimiento a los pacientes tanto en el hospital como en su domicilio.

“Hoy inauguramos este espacio para atender única y exclusivamente a pacientes de esclerosis lateral amiotrófica y enfermedades raras. Se trata de un paso muy importante en la superespecialización en Castellón, con criterios de calidad, accesibilidad y multidisciplinaridad”, explicó Gómez.

Actualmente, la unidad atiende a 36 pacientes con ELA, cifra que se ampliará para cubrir todas las enfermedades raras que se atienden en consultas externas de medicina interna, convirtiéndose en la unidad de referencia provincial.

Remodelación de urgencias: fase 5 y 6

El conseller aprovechó la visita para inspeccionar la fase 5 de las obras de urgencias, que incluye la construcción de 400 metros cuadrados adicionales, 24 cámaras de observación y un área de descanso para el personal. “Estas nuevas instalaciones permitirán atender a los pacientes de forma rápida, dinámica y eficaz, mejorando tanto el espacio como la plantilla, que se reforzará con 6 médicos, 16 enfermeras, 10 heladores y 23 técnicos sanitarios”, detalló.

La fase 6 completará la remodelación total del servicio de urgencias, con fecha prevista de finalización en julio de este año. Gómez insistió en que la prioridad es mejorar la atención al paciente sin comprometer la calidad y seguridad en todo el proceso.

Avances del nuevo Hospital de Castellón

Sobre el proyecto del futuro Hospital General, el conseller reconoció que aún falta una parcela por expropiar, pero aseguró que los trabajos de redacción del proyecto y adjudicación de obras continúan de forma paralela. “No hemos esperado a tener todas las parcelas para avanzar. La licitación de obra, valorada en 13 millones de euros, ya está adjudicada. Nuestro objetivo es colocar la primera piedra a finales de este año o principios del siguiente”, afirmó.

Gómez subrayó que se trata de un proyecto estratégico y emblemático de legislatura, clave para reforzar la sanidad en la provincia. “Los proyectos de esta envergadura no admiten demora; avanzamos con planificación y precisión para ofrecer a Castellón un hospital moderno y funcional”, añadió.