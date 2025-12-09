Castellón estrena 116 nuevas plazas de aparcamiento junto a la estación de ADIF

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, y la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, han visitado este martes la nueva zona de aparcamiento ubicada junto a la estación de tren y autobuses de Castellón, que ha entrado en funcionamiento. La visita contó también con la presencia del primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Sergio Toledo, del teniente de alcalde del distrito oeste, Vicent Sales, y de varios técnicos municipales.

Los trabajos, realizados por el Ayuntamiento de Castellón y cofinanciados por la Diputación a través del Plan Impulsa, contaban con un presupuesto inicial de 659.999,99 euros, aunque la adjudicación final ascendió a 593.735,99 euros, siendo la aportación municipal de 169.264,01 euros y la provincial de 424.471,98 euros.

El proyecto ha permitido habilitar 116 nuevas plazas de aparcamiento en un área de 5.532 m², en el entorno del CEIP Jaume I y la estación, incluyendo sistema de drenaje sostenible SUDS, 758 m² de zonas verdes con 750 plantas y 28 árboles, 27 luminarias, bancos, papeleras, aparcabicis, 2 puntos de recarga eléctrica y 6 plazas reservadas para personas con movilidad reducida.

Carrasco ha subrayado que “estas obras forman parte de un proyecto urbanístico más amplio que da respuestas a las necesidades de la ciudadanía, en especial de los vecinos del distrito oeste, y permiten dignificar y mejorar el entorno de la estación, muy utilizado también por personas de otras poblaciones de la provincia”. Añadió que “hemos podido desbloquear unas obras que hacía demasiados años estaban reclamando los vecinos, y hay que agradecer la colaboración que recibimos desde la Diputación”.

Por su parte, Barrachina ha destacado que “esta remodelación mejora el tránsito, refuerza la seguridad y beneficia al conjunto de la provincia. A través del Plan Impulsa damos respuesta a las demandas y necesidades de los castellonenses”. Añadió que “esta actuación tendrá un gran impacto para los 620.000 castellonenses que utilizan la estación y para todos aquellos que visiten Castellón, una de las principales puertas de entrada a nuestra tierra”.

Durante la visita, las autoridades también revisaron la próxima fase de la urbanización, que prolongará la calle Castellfort hasta el Camino Crémor y el pasaje Viena, con aceras, viales, iluminación y zonas verdes en 9.168 m², y la generación de 500 plazas de aparcamiento adicionales. Carrasco remarcó que “estas actuaciones mejorarán de manera sustancial la movilidad y la calidad de vida en la zona, eliminando baches y desniveles que dificultaban el paso y el aparcamiento”.