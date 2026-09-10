Castellón destina más de 50.000 euros para ayudar a los afectados por los terremotos de Venezuela

La Junta de Gobierno Local ha aprobado 50.744 euros en ayudas humanitarias para atender a la población afectada por los terremotos registrados el pasado mes de junio en Venezuela.

En concreto, 30.000 euros se destinarán a Psicólogas y Psicólogos Sin Fronteras para ofrecer atención psicológica y crear entornos seguros para niños, adolescentes, familias y equipos afectados por los terremotos.

Otros 20.744 euros serán para América, España, Solidaridad y Cooperación (AESCO), que desarrollará un programa de emergencia para el almacenamiento y la potabilización de agua en refugios de Caracas.

Ambos proyectos tendrán un plazo de ejecución de cuatro meses.

Estas ayudas se suman a la colaboración del Ayuntamiento con la Asociación Venezolana en Castellón (ASOVECAS), que permitió reunir 24.000 kilos de alimentos y productos de primera necesidad para los damnificados.

Además, el consistorio aportó 6.000 euros para los gastos de preparación, logística y transporte internacional de esta ayuda humanitaria a Venezuela.