Castellón dedica octubre a la salud mental con actividades para reforzar la red de apoyo

El Ayuntamiento de Castellón ha presentado la programación del Mes de la Salud Mental, que se celebrará durante octubre bajo el lema «Tejiendo redes en salud mental», con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, el próximo 10 de octubre.

La concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara, ha destacado la importancia de crear una red que implique a profesionales, asociaciones, familias, instituciones y al conjunto de la sociedad. «Desde las administraciones tenemos la responsabilidad de favorecer esa coordinación y de poner recursos para que nadie tenga que afrontar una situación de dificultad en soledad», ha señalado.

El programa comenzará el 5 de octubre con la inauguración de la exposición «Occimorons» en el Menador Espai Cultural. Ese mismo día se leerá un manifiesto en la plaza Mayor. La programación continuará con la representación teatral «Pots ser tu, puc ser jo», cuentacuentos en distintas bibliotecas y una mesa de debate sobre lectura y salud mental.

El 23 de octubre se celebrará una jornada técnica bajo el lema «Tejiendo redes en salud mental». Además, el día 28 se presentarán y validarán los resultados del diagnóstico del primer Plan Municipal de Salud Mental, con una sesión dirigida a profesionales y otra abierta al público.

Más recursos municipales

El Ayuntamiento ha recordado que a principios de 2026 puso en marcha el servicio SASEM, formado por una trabajadora social y un psicólogo, para ofrecer atención y seguimiento a personas con problemas de salud mental grave.

El equipo de gobierno prevé crear nuevos equipos SASEM en 2027 para ampliar el servicio. El primer Plan Municipal de Salud Mental está previsto para principios del próximo año.

El programa se completará el 2 de diciembre con la representación de «Patchword», de la Fundación MAIDES, en el Teatro Raval. Todas las actividades son gratuitas hasta completar aforo.