Castellón conmemora el 8M con una amplia programación bajo el lema “Juntas somos más fuertes”

La XX Cursa de les Dones, el Premio Olimpia, un recital de Charo López y talleres formativos centran las actividades del mes de marzo

El Ayuntamiento de Castellón ha presentado la programación con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo, reafirmando su compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres. Bajo el lema “Juntas somos más fuertes”, el consistorio ha organizado un completo calendario de actividades deportivas, culturales y formativas a lo largo de todo el mes.

La presidenta del Consejo Municipal de Igualdad, Clara Adsuara, ha destacado que las acciones impulsadas buscan fomentar la educación en valores y avanzar hacia una sociedad “más libre e igualitaria”.

La programación arrancará el 1 de marzo con la XX Cursa de les Dones, una marcha de tres kilómetros con salida y meta en el Paseo Ribalta, que ya cuenta con más de 4.000 inscritas. Tras las Fiestas de la Magdalena, el 18 de marzo se celebrará el acto institucional, en el que se entregará el Premio Olimpia a Salomé Esteller, gerente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Castellón.

Ese mismo día se fallará el XXXIII Concurso de Relatos, que ha recibido 128 obras nacionales e internacionales.

Entre las citas destacadas figura el recital “Poesía de Mujer”, protagonizado por Charo López, así como talleres participativos, formación en autodefensa feminista y la proyección en el Teatro del Raval de la película Casa en flames.

La programación se completará en mayo con una nueva edición de la Escola de Igualdad.

