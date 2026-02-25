Castellón celebra su tradición con el exclusivo pack “La Magdalenera · Edició 2026”

Castellón vuelve a vestirse de identidad con el lanzamiento de “La Magdalenera · Edició 2026”, una propuesta de la agencia local Con Acento Publicidad que transforma la Magdalena en algo más que una fiesta: en un símbolo que se comparte y se viste.

El proyecto se materializa en un pack exclusivo compuesto por una camiseta con ilustración original y una cerveza artesanal creada especialmente para la ocasión junto a Castelló Beer Factory. Solo se producirán 100 unidades, disponibles mediante reserva anticipada en la web oficial: lamagdalenera.conacentoestudio.com

Más que merchandising, una declaración cultural

Según explican desde Con Acento Publicidad, “somos parte de Castellón y cuando sentimos que está cerca la Magdalena nos pasa como a todos: nos venimos arriba. No queríamos hacer una campaña más, queríamos hacer algo con sentido para la gente de Castellón y hecho por gente de Castellón”.

“La Magdalenera” busca recuperar el imaginario popular y el sentimiento colectivo que despiertan las fiestas fundacionales, reinterpretándolo desde un lenguaje creativo contemporáneo. No se trata de un simple producto de merchandising, sino de un posicionamiento cultural que refleja la identidad de la ciudad.

Cerveza artesanal y lanzamiento digital

La cerveza incluida en el pack, desarrollada con carácter propio y completamente artesanal, refuerza la coherencia del proyecto: todo se produce en Castellón. Además, el lanzamiento digital ha contado con la colaboración de los creadores de contenido Javier Almodóvar y Laura Guillén, elegidos por su vinculación real con la ciudad y su capacidad de influencia en la comunidad local.

“Esto no es solo un pack. Es un recuerdo de la Magdalena 2026 y, sobre todo, una manera de dar las gracias: gracias por la gente, por las tradiciones y por las fiestas que nos hacen sentir orgullosos. Vestimos lo que somos. Y bebemos La Magdalenera”, concluyen desde la agencia.