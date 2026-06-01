Castellón celebra los 30 años de Motorocasión con más de 800 vehículos a la venta

Motorocasión Castellón regresa una edición más al recinto ferial de la capital de la Plana y lo hace con una cifra redonda: 30 años de historia. La feria provincial del automóvil abrirá sus puertas del 4 al 7 de junio con más de 800 vehículos a la venta, 11.400 metros cuadrados de exposición y una amplia oferta de modelos de ocasión, seminuevos y unidades nuevas en condiciones especiales.

La presentación oficial de Motorocasión Castellón 2026 se ha celebrado este lunes en el Ayuntamiento de Castellón con la participación del concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal; el director del certamen, Fernando Lobón; y el secretario general de Astrauto, Pablo Colom.

La muestra ocupará la totalidad de la superficie cubierta del recinto ferial y reunirá vehículos procedentes de los servicios de ocasión de los concesionarios oficiales, empresas de compra y venta y unidades completamente nuevas que se comercializarán como oportunidades especiales.

Además de la oferta comercial, la edición de este año estará marcada por la conmemoración de las tres décadas de trayectoria del certamen. Aunque Motorocasión Castellón adoptó su actual denominación en 2001, sus orígenes se remontan a 1996 bajo el nombre de Castellón sobre ruedas, convirtiéndose en la primera gran feria del automóvil de la provincia.

La organización afronta esta edición con el reto de superar los resultados históricos registrados en 2025, cuando la feria alcanzó por primera vez un volumen de negocio superior a los diez millones de euros y cerró con la venta de 425 vehículos, los mejores datos de toda su trayectoria.

El concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, ha destacado que Motorocasión Castellón es una cita consolidada que contribuye a dinamizar la economía local y pone en valor el peso del sector de la automoción en la provincia. Asimismo, ha subrayado que alcanzar los 30 años de trayectoria demuestra la capacidad del certamen para adaptarse a las necesidades de los consumidores y mantenerse como una referencia para miles de castellonenses.

Por su parte, el director de la feria, Fernando Lobón, ha señalado que se trata de una edición especialmente significativa al cumplirse tres décadas desde el nacimiento de una muestra que, según ha indicado, "ya forma parte de la sociedad castellonense y ha facilitado a miles de ciudadanos la compra de su nuevo coche".

Motorocasión Castellón abrirá en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas, excepto el domingo 7 de junio, cuando la clausura tendrá lugar a las 14:00 horas. La entrada mantendrá su precio habitual de dos euros, permitirá el acceso ilimitado durante los cuatro días de feria e incluirá aparcamiento gratuito. Además, el importe será reembolsado a quienes formalicen la compra de un vehículo durante el certamen.