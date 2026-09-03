Castellón avanza con bp hacia el liderazgo en hidrógeno renovable con 76 millones de ayudas de la Generalitat

Castellón avanza en la transición energética con dos proyectos impulsados por bp Energía España y su filial Castellón Green Hydrogen Phase 2. El Consell ha aprobado un decreto para conceder de forma directa 76 millones de euros en ayudas destinadas a desarrollar estas iniciativas entre 2026 y 2029.

La financiación procede íntegramente del Programa FEDER Comunitat Valenciana 2021-2027 y será gestionada por la Generalitat a través de Ivace+i. Del total, 66,3 millones de euros se destinarán a un gran piloto demostrador de hidrógeno renovable, mientras que los 9,7 millones restantes financiarán un proyecto de tecnologías avanzadas para la producción de combustibles sostenibles.

El proyecto de hidrógeno contempla la producción mediante electrólisis alimentada con energías renovables, además de instalaciones para su almacenamiento, compresión y distribución. La iniciativa permitirá tanto el autoconsumo industrial como el suministro a empresas del entorno e incorporará herramientas digitales para optimizar la gestión energética.

Por su parte, el segundo proyecto contempla una planta de pretratamiento de materias primas sostenibles, como aceites usados, grasas animales y residuos oleaginosos, para su transformación en combustibles como el SAF, destinado a la aviación, y el HVO, para el transporte por carretera.

La Generalitat considera que ambos proyectos tendrán un impacto significativo sobre el tejido productivo valenciano, al impulsar la innovación tecnológica y favorecer la implantación de energías renovables en nuevos sectores industriales.