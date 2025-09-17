Castellón amplia el uso de taquillas inteligentes y Marketplace a todos los comercios locales

El concejal de Comercio y Consumo de Castellón, Alberto Vidal, ha presidido este miércoles el Consejo Sectorial de Comercio, órgano consultivo que reúne a las principales asociaciones comerciales de la ciudad, donde ha anunciado que el sistema de taquillas inteligentes y la plataforma digital Marketplace (comerciocastellon.es), hasta ahora exclusivos del Mercado Central y Mercado de San Antonio, ya pueden ser utilizados por todos los comercios y servicios que lo deseen.

Implantación progresiva y formación para comerciantes

Durante la reunión, se ha explicado el funcionamiento de la plataforma a los representantes comerciales y se ha avanzado que la implantación se llevará a cabo de forma progresiva en las próximas semanas, con sesiones prácticas para facilitar su uso.

Vidal ha destacado que "esta iniciativa ya ha sido puesta a prueba en dos mercados de la ciudad, con resultados muy positivos. Gracias a la demanda y el interés mostrado por varios comercios, hemos decidido ampliarla para que todos aquellos que quieran sumarse y aprovechar sus beneficios puedan hacerlo".

Asimismo, ha señalado que "vamos a acompañar a los comerciantes que lo deseen en todo el proceso, con formación y asesoramiento, porque creemos que el éxito radica en que cada negocio, sea grande o pequeño, pueda adaptarse a los nuevos hábitos de consumo y llegar a más clientes".

Taquillas inteligentes 24/7 y financiación europea

El Ayuntamiento ha puesto en funcionamiento desde hace un año 11 taquillas inteligentes y refrigeradas, distribuidas en puntos estratégicos como el Mercado Central, Mercado de San Antonio, Maset Blau, Policía Local del Grao, Primer Molí, Centro Comercial Salera, parking APK2 Clave, Hospital General, Hospital Provincial, CEIP Vicent Marzà y Huerto Sogueros.

Estas taquillas están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y permiten a los ciudadanos recoger los pedidos realizados a través del Marketplace de forma cómoda y accesible.

La instalación de las taquillas y el desarrollo de la plataforma digital han supuesto una inversión de 356.535,70 euros, financiados con Fondos Europeos Next Generation dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Marketplace forma parte del proyecto “Modernización Sostenible y Accesible de los Comercios de Castellón de la Plana”, con una financiación total de 2,4 millones de euros, enmarcada en la convocatoria “Apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización” del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

En el Consejo Sectorial de Comercio también se ha consensuado el calendario de acciones de la concejalía, tomando como referencia las peticiones de los comerciantes y trabajando conjuntamente con las asociaciones comerciales. Además, se han analizado datos de las redes sociales para diseñar futuras publicaciones que contribuyan al desarrollo del comercio local.