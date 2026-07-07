Castellón afronta julio con una previsión de ocupación hotelera del 71,1 % y mejores datos en el litoral

La provincia de Castellón encara el mes de julio con una previsión de ocupación hotelera del 71,1 %, según la encuesta de ocupación elaborada por Turisme Comunitat Valenciana. Los datos sitúan al territorio castellonense por detrás de Alicante, con un 87,4 %, y Valencia, con un 75,9 %, dentro de las previsiones para este mes.

Por zonas, el litoral de Castellón concentra las mejores expectativas, con una previsión de ocupación hotelera del 71,8 %, mientras que los destinos de interior alcanzan una estimación del 61,9 %.

En el caso de los apartamentos turísticos, la provincia prevé una ocupación del 71,7 % durante julio, por debajo de la media autonómica, situada en el 77,2 %.

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha destacado que la Comunitat Valenciana afronta julio “con una demanda sólida y con expectativas positivas” para el conjunto del sector turístico, y ha señalado que los datos reflejan “la fortaleza del destino” y la confianza del mercado en la oferta turística valenciana.

Castellón cerró junio con una ocupación hotelera del 76,1 %

Respecto al balance del pasado mes de junio, la provincia de Castellón registró una ocupación hotelera media del 76,1 %. El litoral castellonense alcanzó el 76,9 %, mientras que el interior se situó en el 64,3 %.

En el conjunto de la Comunitat Valenciana, junio finalizó con una ocupación hotelera media del 87 %, un 74,8 % en apartamentos turísticos y un 75 % en campings.

Desde la Generalitat se ha señalado que el objetivo es seguir impulsando la actividad turística para favorecer el empleo, la rentabilidad empresarial y la cohesión territorial, apoyándose en la diversidad de la oferta turística de la Comunitat.