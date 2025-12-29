Castellón activa un refuerzo del transporte público para la madrugada de Nochevieja

El Ayuntamiento de Castellón ha recomendado a la ciudadanía utilizar el transporte público para sus desplazamientos durante la Nochevieja, con el objetivo de facilitar una movilidad segura, ordenada y sostenible y reducir el uso del vehículo privado.

Con este fin, la Concejalía de Movilidad ha activado un refuerzo del transporte urbano durante la noche del 31 de diciembre al 1 de enero, al que se suma el servicio del TRAM, dependiente de la Generalitat Valenciana.

El autobús urbano de la línea nocturna N1 y el TRAM prestarán servicio durante toda la madrugada, con una frecuencia de 30 minutos, enlazando posteriormente con los horarios habituales de la mañana.

Como novedad, la línea 19 ofrecerá un servicio nocturno adicional, con salidas desde La Farola a medianoche y durante la madrugada, que complementan su horario habitual.